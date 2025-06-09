Удар дронов остановил завод по производству компонентов для российских ракет в Чебоксарах

"Два БПЛА упали на территории АО "ВНИИР", из-за чего принято ответственное решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников", - сообщил чиновник.

Российские Telegram-каналы публикуют кадры масштабного пожара на территории военного завод.

Военный завод

"ВНИИР-Прогресс" производит приемники спутникового сигнала семейства "Комета/Комета М" для борьбы с системами РЭБ.

Модули "Комета" используются для ракет ("Калибр", Х-69, "Искандер-М", "Бандероль") и БПЛА (Гарпия-А1, Орлан-10, Ласточка-М, Картограф, Форпост, Орион)

В 2024 году российский "Первый канал" выпускал про "Комету-М" сюжет. В нем говорилось, что "российские военные на передовой успешно применяют авиационные бомбы ФАБ-250М-62/270 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). В целенаведении им помогает помехозащищенный антенный модуль "Комета-М", с которым не могут справиться силы радиоэлектронной борьбы противника".

"ВНИИР-Прогресс" входит в состав производственного объединения "АБС Электро". Как сказано на сайте объединения, "ВНИИР-Прогресс" "обладает многолетним опытом в области разработки и производства научно-технической продукции, программно-аппаратных комплексов, систем автоматизации и управления, электротехнических изделий, электронной компонентной базы, электронных модулей, радиоэлектронной продукции".