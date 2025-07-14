Удар до основания: Мерц о пошлинах Трампа и риске для немецкого экспорта
Если ЕС и США не достигнут торговой сделки, тогда угроза Трампа ввести 30% пошлины ударит по немецким экспортерам "до основания".
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отметим, что на днях ЕС продлил приостановку торговых контрмер против США до 1 августа, что в провести дополнительные переговоры. Это произошло после того, как на выходных президент США Дональд Трамп пригрозил блоку новой ставкой пошлин в размере 30%.
По словам Мерца, если это произойдет, тогда правительству Германии, возможно, придется отложить часть своих экономических мер.
"Это затмит все остальное и ударит по немецкому экспортному сектору в самое сердце", - сказал канцлер Германии.
Также он добавил, что тесно координирует координирует свои действия с другими лидерами ЕС, чтобы гарантировать, что пошлины такого масштаба введены не будут.
"Для этого нужно две вещи: единство в Европейском союзе и хорошие каналы коммуникации с американским президентом", - добавил канцлер.
На вопрос, поддерживает ли Германия ответные пошлины против США, Мерц ответил: "Да, но не раньше 1 августа".
Немецкий чиновник рассказал, что он подробно обсуждал этот вопрос в выходные с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, в пятницу он имел телефонный разговор с Трампом.
"Мы хотим использовать это время, эти две с половиной недели до августа, чтобы найти решение. Я действительно настроен на это", - резюмировал Мерц.
Контрмеры ЕС
Напомним, на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС разработал контрмеры в связи с новыми тарифами Трампа. Однако их внедрение будет приостановлено до августа, поскольку блок все же стремится к торговой сделке с США.
Также она сообщила, что первый пакет разработанных контрмер, включает в себя тарифы на американские товары на саму более 21 млрд евро. Но он был приостановлен в апреле ради переговоров США.
Сейчас на подходе второй пакет, разработка которого началась еще в мае. Он охватывает американские товары на сумму 72 млрд евро, но полный список еще не утвержден.
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