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Удар по банках і відключення від SWIFT: у США розглядають нові санкції проти РФ

Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати готові при необхідності ввести санкції щодо російських "Сбербанку" і "ВТБ". Адміністрації Джо Байдена не виключає відключення Росії від Swift.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг високопоставленого чиновника в Білому домі.

Влада США продовжує розглядати всі варіанти дій в тому, що стосується нових потенційних санкцій проти Росії, заявив представник американської адміністрації.

"Дозвольте мені бути гранично ясним, жодна російська фінансова установа не знаходиться в безпеці. Якщо це вторгнення продовжиться, то ми готові натиснути кнопку, щоб зробити подальші дії щодо найбільших російських фінансових інститутів, включаючи "Сбербанк" і "ВТБ", чиї сукупні активи складають майже 750 млрд доларів", - сказав він.

Чиновнику було також поставлено питання, чому Вашингтон вирішив не вводити санкції проти російського президента в нинішньому пакеті, проте він не став це уточнювати.

"Що стосується президента Путіна, то я просто повторю те, що президент США Джо Байден говорив: всі варіанти дій продовжують розглядатися", - сказав він.

Сполучені Штати не виключають можливості відключення РФ від системи міжбанківських платежів SWIFT, повідомив чиновник.

"SWIFT не входить в першу частину пакету санкцій. Але це залишається однією з опцій, яку ми можемо використовувати в залежності від того, який наступний крок зробить Росія", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про рішення ввести санкції проти Росії ввечері у вівторок. На такий крок він пішов після рішення Росії визнати так звані "ДНР" і "ЛНР".

Зокрема санкції торкнутися банків, російських чиновників і членів їх сімей.

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