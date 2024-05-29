Удар по 128-й бригаде. В Офисе генпрокурора рассказали, что происходит с делом

В сети распространяется информация о том, что уголовное дело по инциденту гибели бойцов 128 бригады ВСУ во время награждения в прифронтовом селе в Запорожской области "развалилось в суде". Однако она не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

Что предшествовало

Недавно издание Главком сообщало, что следствие до сих пор не вручило подозрения лицам, которые могут быть причастны к гибели военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области. Дело якобы "развалилось в суде" из-за нехватки доказательств.

Отмечается, что об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что говорят в Офисе генпрокурора

Как сообщили в Офисе генпрокурора, уголовное производство по факту небрежного отношения к военной службе по ч. 4 ст. 425 УК Украины расследуется следователями ДБР по процессуальному руководству Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы.

Отмечается, что в отношении командира бригады был составлен административный протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодекса об административных правонарушениях Украины относительно несвоевременного уведомления о случившемся.

По результатам рассмотрения протокола суд закрыл производство по административному делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

"Вместе с тем указанное обстоятельство никоим образом не влияет на состояние расследования уголовного производства. Также это не освобождает лицо от уголовной ответственности в случае установления и доказывания его вины", - добавили в Офисе генпрокурора.