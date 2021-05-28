Чи видаляти зуб мудрості: питання до стоматологів

Найбільш пізні зуби - це треті моляри, або зуби мудрості . Вони часто доставляють величезні проблеми ще на етапі прорізування. Що робити з «вісімками», чи можливо зберегти зуби мудрості ? На ці та інші питання відповідають консультанти стоматології Healthy Dent .

Зубів у людини аж 32, але найбільш проблемними вважаються зуби мудрості. Мало того, що вони з'являються в 15 - 25 років, так ще доставляють серйозні неприємності при прорізуванні. Рідкісним щасливчикам везе : треті моляри ріжуться непомітно, ростуть правильно. У більшості людей прорізування зубів мудрості пов'язано з ускладненнями. Є версія, що фараон Тутанхамон помер в 18 років через ускладнення, викликані прорізуванням «вісімок». Через виникаючі складнощі видалення зуба мудрості проводиться набагато частіше в порівнянні з іншими зубами.

Чому зуби мудрості найпроблемніші?

Треті моляри для сучасної людини - пережиток минулого: найбільші жувальні зуби потрібні були первісним людям, щоб справлятися з жорсткою сирою їжею. У наш час необхідність в даній четвірці зубів відпала, це рудимент. Сьогодні у кожної четвертої людини - неповна комплектація зубів: «вісімки» не прорізуються зовсім або не всі.

Ті, кому не так пощастило , і зуби мудрості все-таки з'являються, часто стикаються з серйозними проблемами. Справа в тому, що останнім великим молярів часто не вистачає місця в зубному ряду, тому «вісімки» тиснуть на «сусідів» , порушують положення інших зубів і самі ростуть під нахилом або в сторону. Також часто діагностується нефізіологічний розвиток коренів і коронки зубів мудрості. У таких випадках вихід один - видалити зуб мудрості.

Коли однозначно потрібно видаляти «вісімку»?

У Європі та США восьмі зуби видаляють відразу після прорізування, в Україні підхід не настільки радикальний. Видалення зуба мудрості проводиться за показаннями:

майбутнє ортодонтичне лікування, наприклад, перед установкою брекетів;

скупченість зубного ряду;

ретенція - зуб прорізується не повністю, частина коронки залишається під ясенним капюшоном, що часто призводить до перікороніта;

дістопія - неправильне положення зуба мудрості, нахил, зростання в сторону;

пульпіт або карієс зуба мудрості при аномальній формі кореневих каналів;

постійний больовий синдром.

В яких випадках моляр можна залишити?

Якщо зуб мудрості прорізався без ускладнень, форма коронки і коренів фізіологічна , моляри розташований правильно, функціональний і не вражений карієсом, його можна і не видаляти. Крайні моляри залишають, щоб використовувати при протезуванні, наприклад, в якості опори для мостовидних конструкцій.

Видалення зуба мудрості: як це відбувається в стоматології?

Видалення зуба мудрості проводиться поетапно:

знеболювання: анестезія діє через 3 - 5 хвилин;

витяг зуба: лікар захоплює зуб щипцями і витягує з лунки. При складному видаленні моляр спочатку дробиться і витягується по частинах;

обробка ранки: лунку заливають антисептиком, краї ясен при необхідності вшивають;

консультація: стоматолог розповідає пацієнтові про подальші дії, виписує необхідні препарати.

Верхні і нижні зуби мудрості: що болючіше видаляти?

Верхні моляри Не такі великі, як на нижній щелепі, форма коренів менш звивиста, тому видалення верхнього зуба мудрості, як правило, проходить швидше, а завдяки анестезії пацієнт не відчуває болю.

Однак це не означає, що видалення нижнього зуба мудрості - це завжди складний випадок, все залежить від форми і стану «вісімки». У будь-якому випадку стоматолог спочатку проводить знеболювання ділянки щелепи, на якому буде проводити маніпуляції , і тільки після того, як анестезія подіє, приступає до екстракції. Тому неприємні відчуття також зводяться до мінімуму.

Видалити зуб мудрості або залишити в спокої - зможе відповісти тільки лікар після огляду ротової порожнини і вивчення рентгенівського знімка щелепи. Тому, якщо є сумніви, краще з разу звернутися в стоматологію.