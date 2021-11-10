Чи вдалося РНБО перемогти контрабанду. Думка екс-керівників Митниці

"За 10 місяців 2021 року митними органами перераховано до бюджету 382,5 млрд гривень, що на 22,6 млрд гривень перевищує доведені Міністерством фінансів індикативні показники надходжень митних платежів до бюджету", - зазначив заступник голови Держмитниці Сергій Звягінцев

За його словами, такого результату вдалося досягти насамперед шляхом контролю за достовірністю декларування ввезених товарів і визначенням їх митної вартості.

Зокрема, всього за 10 місяців року інспектори митниці виявили близько 20 тисяч порушень на кордоні.

Разом з тим екс-керівник Держмитниці Анатолій Макаренко з певним скепсисом оцінює такі "переможні заяви" та звертає увагу на істотне зростання імпорту з початку року і розрив між цим показником і рівнем митних платежів.

"Якщо взяти до відома той факт, що за 10 місяців поточного року в порівнянні з таким же періодом 2020-го оподатковуваний імпорт виріс на 36%, а митні платежі на 32%, то я б, делікатно кажучи, утримався б від позитивних реляцій", - зазначив Макаренко.

Він підкреслив, що для визначення ефекту від санкцій необхідно порівнювати дані митної статистики з обсягами внутрішнього ринку найбільш привабливих для контрабанди товарів: електроніки, тканин, сантехніки, харчових продуктів, алкоголю тощо.

Разом з тим, з ним частково погоджується і екс-заступник голови ДФС Лікарчук. Він підкреслив, що всі найбільш популярні методи "обману митників" досі працюють.

"Це і заниження митної вартості, і "пересорти" (розбіжність заявленого товару і виявленого, - ред.) і "буси" з товарами, які їдуть взагалі без сплати податків... Все це є, нічого абсолютно не змінилося", - додав він.