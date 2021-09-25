Вчителям під час карантину не будуть урізати зарплати, - Шкарлет

Вчителям під час карантину не будуть урізати зарплати. Це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства освіти і науки України.

"Чомусь педагоги побоюються зменшення або урізання. Тому хочу підкреслити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена при дистанційному викладанні", - зазначив Шкарлет.

Міністр також зазначив, що питання виплати заробітних плат нормоване в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН та Профспілкою працівників освіти і науки.