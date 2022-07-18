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Науковців і педагогів не призиватимуть на військову службу

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроект про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам (№7352).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в Facebook.

"Сьогодні держава перебуває у стані війни. Але настане час, коли прийде перемога і ми спокійно продовжимо відбудовувати і наново будувати Україну. Це стосується не лише будівництва інфраструктури і житла. Це стосується наших дітей та молоді, яким потрібно буде давати фахову, якісну освіту. А також наших науковців, які повинні будуть продовжити розвивати українську науку. Саме тому наші науковці та педагоги повинні продовжити зараз свою роботу на робочому місці і займатись цим після перемоги", - написала Шуляк.

Вона зауважила, що за законопроектом право на відстрочку матимуть педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки та не мають вченого звання та/або наукового ступеня.

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