Вчені виявили зв'язок важкої форми COVID-19 з чотирма захворюваннями

Як наголошується в публікації, станом на 18 листопада 2020 року в США було задокументовано 906 849 госпіталізацій у зв'язку з COVID -19.

З них приблизно 30,2% хворих були з загальним ожирінням, 26,2% - з гіпертонією 20,5% - з цукровим діабетом, і 11,7% - з серцевого недостатністю. Разом узяті, 63,5% або 575 419 госпіталізацій COVID -19 були пов'язані з цими захворюваннями.

"Ризик госпіталізації з коронавірусною інфекцією COVID-19 міцно пов'язаний з кардіометаболічним здоров'ям", - роблять висновок експерти.