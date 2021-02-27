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Вчені виявили зв'язок важкої форми COVID-19 з чотирма захворюваннями

Новость на русском → Субота 27 лютого 2021 14:44
Вчені виявили зв'язок важкої форми COVID-19 з чотирма захворюваннями Фото: лікарня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ризик захворювання важкою формою COVID-19 значно підвищується у хворих з ожирінням, гіпертонією, діабетом і серцевою недостатністю. Дві третини госпіталізованих вже мали ці захворювання.

Про це йдеться в публікації американського медичного видання Journal of American Heart Association.

Як наголошується в публікації, станом на 18 листопада 2020 року в США було задокументовано 906 849 госпіталізацій у зв'язку з COVID -19.

З них приблизно 30,2% хворих були з загальним ожирінням, 26,2% - з гіпертонією 20,5% - з цукровим діабетом, і 11,7% - з серцевого недостатністю. Разом узяті, 63,5% або 575 419 госпіталізацій COVID -19 були пов'язані з цими захворюваннями.

"Ризик госпіталізації з коронавірусною інфекцією COVID-19 міцно пов'язаний з кардіометаболічним здоров'ям", - роблять висновок експерти.

Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.

Нагадаємо, за даними міжнародного опитування Gallup International, дві третини українців (65%) готові щепитися від коронавірусу, якщо вакцина буде загальнодоступною і буде вважатися безпечною і ефективною. Відмовляються це робити 30% населення.

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