RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вчені порівняли показники смертності: у березні на 16,6 тисяч більше, ніж роком раніше

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні загальна кількість померлих у березні 2021 року збільшилася на 16,6 тисячі у порівнянні з попереднім роком. При цьому офіційна кількість летальних випадків від COVID-19 в Україні в березні склало 7,7 тисячі.

Про це повідомляє Національна академія наук України.

Вчені відзначили, що за офіційними даними Держстату, загальна смертність в Україні зросла.

"У березні 2021 було на 12,9 тисячі померлих від усіх причин більше, ніж у середньому в березні 2015-2019 років, і на 16,6 тисячі більше, ніж у березні 2020 року. Число летальних випадків при COVID - 19 в березні 2021 дорівнювало 7,7 тисячі", - повідомили в НАН.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 3395 випадків коронавірусу. При цьому померли 208 осіб.

Також РБК-Україна писало, що вчені прогнозують зменшення нових COVID-випадків в Україні в найближчі тижні. Протягом першого тижня червня кількість щоденних нових випадків буде менше 3 тисяч.

Крім цього повідомлялося, що вчені переглянули дані летальності від коронавірусу по Україні. Так, реальна смертність від COVID-19 в 2020 році в країні була майже втричі більше чим публікували в статистиці Міністерства охорони здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України преступленияНАН УкраиныCOVID-19Коронавірус