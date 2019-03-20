Вчені НАН України розкритикували законопроект "Про концесії"

Норми нового законопроекту "Про концесії" викликали здивування у вчених колах України. Зокрема, в Інституті економіки та прогнозування НАН України здивовані тим, що такий складний проект намагаються проштовхнути в стислі терміни і на тлі передвиборної гонки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

За словами провідного наукового співробітника сектора міжнародних фінансових досліджень НАН України Олени Сльозко, концесію просувають спішно і огульно, оскільки всі спроби приватизувати залишився держмайно, провалилися. А концесія не тільки дозволить перерозподілити ліквідні активи, що залишилися, але також непомітно позбавить владу від соціального тиску трудових колективів, які поступово роздрібнять і потім під різними приводами викинуть на вулицю.

"Ми знаємо, як це відбувається на прикладі "Криворіжсталі", хоча там була приватизація. Було масове звільнення. Людей змусили вчити англійську мову. Хто не хоче - звільняйтеся. І дуже багатьом довелося піти. Тут може бути теж саме. Оскільки концесія - це така ж велика приватизація тільки шляхом розтягнутого в часі концесійного періоду", - сказала Сльозко.

Її колега - доктор економічних наук НАН України Олена Никифорук висловила впевненість у тому, що такий складний законопроект неможливо зробити якісно в поспіху. За її словами, спроби проштовхнути проект "Про концесії" можна пояснити лише інтересом певних осіб до рентабельних держактивів. Раніше вчені вже застерігали від концесії стратегічних об'єктів, зокрема, морських портів України. Оскільки для держави не може бути вигідно віддати надприбуткове підприємство приватнику, отримавши натомість невеликий концесійний платіж замість регулярних податкових відрахувань та частини прибутку держпідприємств. Наприклад, глибоководний порт ДП МТП "Южний" в минулому році перерахував до держбюджету понад півмільярда гривень доходу. Якщо порт віддадуть, концесіонер буде платити державі у десятки разів меншу суму.

"Це в Україні узаконена схема - віддавати великі об'єкти, в які держава вкладала і вкладає великі інвестиції. За рахунок держбюджету все упорядкувати, налаштувати і потім віддати приватнику", - поскаржилася Никифорук.

Зокрема, тільки за 2018 рік капінвестиції в ДП МТП "Южний" склали понад 800 млн грн. В цілому інвестпрограма держпідприємства на період 2015-2019 рр .. (представлена в 2015 р. Американській торговій палаті) розрахована на 13,5 млрд грн.

Між тим, у парламенті вже назріває скандал у зв'язку з прискореним просуванням законопроекту "Про концесії". Вже в профільному комітеті депутати запевняють, що до виборів цей проект нездійсненний.

"Він до сесійної зали не готовий. Поки з ним працює робоча група. Я думаю, що ми будемо залучати додатково експертів та громадськість, а також антикорупційні органи. Тобто поспішно цей закон ніхто приймати не буде. До виборів його 100% не буде", - запевнив член Комітету ВРУ з питань економічної політики Вадим Кривенко.

Член Комітету ВРУ з питань бюджету Юрій Левченко вважає, що з законопроектом "Про концесії" сьогодні варто почекати. Тим більше, що проект націлений не на будівництво нових об'єктів, а на передачу в приватні руки існуючих і прибуткових підприємств. З цією метою автори законопроекту передбачили норму про "конфіденційність" концесійних договорів, щоб у суспільства не виникало питань - за якою ціною і на яких умовах віддаються ліквідні активи.

"Це абсолютно неприйнятно. Якщо вже займатися концесією, то має бути все максимально публічно. Тому що ми отримаємо в результаті те, що вже є зараз в ряді галузей - коли кілька сімей контролюють абсолютно всі економічні ресурси", - резюмував Левченко.