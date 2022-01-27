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Вчені з Китаю заявили про новий коронавірус в ПАР

Автор: Артур Родивилов

Вчені з Китаю повідомили, що виявлений в Африці коронавірус NeoCoV має схожі принципи проникнення в клітини з SARS-CoV-2. Він потенційно може нести небезпеку для людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bioRxiv.

NeoCoV був виявлений у кажанів в ПАР і поки циркулює в цій популяції. Однак вчені відзначають, що за його поширенням треба пильно стежити, так як вірус може мутувати і після цього проникнути в людську популяцію.

За даними фахівців, для взаємодії з організмом людини вірусу потрібна певна мутація, зараз він загрожує тільки кажанам.

При цьому вони підкреслюють, що природа NeoCoV все ще не вивчена в достатній мірі.

Нагадаємо, вчені з Британії виявили новий симптом штаму коронавірусу "Омікрон". Як з'ясувалося, він вражає вуха.

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Коронавірус