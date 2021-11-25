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Навчання на Донбасі: силовики відбивали напад "терористів"

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Донбас, Четвер 25 листопада 2021 11:50
Навчання на Донбасі: силовики відбивали напад "терористів" Фото: силовики провели антитерористичні навчання на Донбасі (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Силовики відпрацювали дії у разі можливого нападу "терористів" у районі ООС. Антитерористичні навчання пройшли у Старобільському районі Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ у Telegram.

Співробітники СБУ на Донбасі тренувалися відбивати напад "терористів". За легендою вони проникли на територію слідчого ізолятора і захопили в заручники його співробітників. Також спільники "терористів" висадили в повітря через річку Айдар.

Силовики почали із силової фази. Вони нейтралізували "терористів" та звільнили "заручників". А тим часом вибухотехніки виявили закладені "вибухові пристрої" та знешкодили їх.

У навчаннях брали участь регіональні підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацгвардії, службовці прикордонної служби, Нацполіції та інші.

Нагадаємо, до Чорного моря прямує американський ракетний есмінець. Він працюватиме разом із союзниками та партнерами по НАТО.

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Служба безпеки України Донбас
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