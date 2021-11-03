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Навчальний рік у школах Харкова продовжать на тиждень: причина

Автор: Марія Кучерявець

У школах Харкова навчальний рік закінчиться у червні, замість травня. Таке рішення було прийнято через продовження осінніх канікул.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту освіти Ольгу Деменко, яку цитує "Суспільне".

"За три тижні канікул ми перервали ланцюг захворюваності. Думаю, навчання закінчимо не наприкінці травня, а на початку червня - рівень захворюваності традиційно низький, тому ми на тиждень продовжимо навчання у цьому навчальному році", - розповіла Деменко.

Вона зазначила, що Департамент освіти надає перевагу продовженню канікул, аніж "дистанційці, оскільки вона, на їх думку, не є ефективною.

"На жаль, дистанційний формат показав, що це досить сумнівний шлях до навчання, бо є діти, які, звичайно, працювали й працюють у будь-якому режимі, а багато дітей, які не навчаються. Ми проаналізували усі можливі варіанти, але діти повинні навчатися у школі", - резюмувала Деменко.

Нагадаємо, у Харкові через карантин осінні канікули в школах продовжили до 7 листопада. При цьому вони почалися також на тиждень раніше, 18 жовтня.

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Харківшкола