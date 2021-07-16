Ділянку траси "Київ-Одеса", яка обвалилась через зсув ґрунту, відновлять до 3 серпня, - Кубраков

Пошкоджена частина дороги буде відновлена до 3 серпня.

За словами Олександра Кубракова, дорога М-05 не знала жодного капітального ремонту протягом 15 років.

"Треба визнати, що проблема глибша. Пройшло вже понад 15 років з часу реконструкції дороги, експлуатаційні характеристики дороги вичерпано. У цій ситуації із зсувом ґрунту ми також бачимо, що сама дорожня основа була влаштована неякісно", - зазначив міністр.

Останні роки дорогу намагались підтримувати у нормальному стані за допомогою експлуатаційного утримання. Однак цих заходів вже недостатньо, враховуючи, що інтенсивність руху тут одна з найвищих в Україні.

У 2019-2020 роках у рамках президентської програми “Велике будівництво” розпочали відновлення траси у Київській та Черкаській областях.

"Паралельно йде підготовка до оновлення дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях за кошти ЄБРР та ЄІБ. У рамках спільного проєкту із міжнародним партнером буде оновлено майже 300 км дороги", - сказав Олександр Кубраков.

На перших ділянках вже затвердили проєктну документацію та пройшли усі процедури. На черзі проведення тендерів, після цього розпочнуть роботи.

"Вже за кілька років дорога "Київ - Одеса" стане взірцевою", - наголосив міністр інфраструктури.