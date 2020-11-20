Учасники тютюнового ринку України назвали головні проблеми галузі

Фото: під час дискусії (з відкритих джерел)

Влада має налагодити конструктивний діалог з тютюновим бізнесом для спільного розв'язання основних проблем галузі. Серед яких - фіскальна політика держави і вплив її на ріст нелегального ринку, суперечлива і часом нелогічна регуляторна політика відносно тютюнової галузі, тривала монополізація тютюнового ринку і необхідність гармонізації українського і європейського законодавства в цій сфері.

Про це заявили учасники ринку на першій конференції дискусійної платформи Tobacco Market Vision 17 листопада 2020 року, пише lb.ua.

В зустрічі приймали іноземні компанії-виробники, дистриб’ютори сигарет, представники Ліги Антитрасту, Федерації роботодавців, Торгово-промислової палати України, Європейської бізнес-асоціації та інших організацій.

Щодо фіскальної політики держави, основний висновок учасників невтішний – Україна втрачає податкові надходження через значно швидке зростання вартості легального продукту, пов’язане із значним фіскальним тиском на галузь.



На думку учасників дискусії, різке зростання вартості сигарет, яке неспівмірне з ростом купівельної спроможності населення, є однією з причин росту нелегального ринку.

"Необхідно негайно на це реагувати, оскільки перевищення частки нелегального ринку у 10%, це той рубікон, після якого ситуація буде неконтрольованою", - сказав Гінтаутас Диргелла з компанії JTI Україна.

Також учасники зазначали, що швидким підвищенням тютюнових акцизів, Україна захищає Європейський ринок від потоку контрабанди, проте "відкриває ворота" для потоку контрабанди на свій внутрішній ринок.

"Потрібно розтермінувати підняття акцизних ставок до 2030 р. Таким чином, Україна виконає свої зобов’язання перед ЄС, а також захистить свій власний ринок і збереже надходження до Державного бюджету", - запропонувала представник Imperial Tobacco в Україні Юлія Завалішина.

На думку учасників таке вирішення питання абсолютно логічне. Експерти пропонують розглядати його в комплексі з вирішенням питання рентабельності роздрібної торгівлі.

Учасники конференції Tobacco Market Vision також багато уваги приділили питанню затягуванню процесу демонополізації оптової торгівлі сигарет, а також нелогічним і, навіть, деструктивним спробам уряду фактично легалізувати тютюнову монополію через введення на ринок "національного оператора".

На думку учасників дискусії, такі дії уряду прямо суперечать національному законодавству, а також міжнародним зобов’язанням України, у т.ч. європейському законодавству. Зокрема, це суперечить Європейській Директиві 2014/40/ЄС, яка регулює відносини у сфері обігу тютюнових виробів.

"Для ефективного функціонування тютюнового ринку повинен існувати баланс державного і ринкового регулювання", - вважає віце-президент асоціації "Спеціалізована торгівля" Антон Сухомлин.

Експерт зазначив, що сподівається на комунікацію та регулярний діалог між усіма зацікавленими сторонами.

"Якщо мета влади створити прозорий та контрольований тютюновий ринок - методи мають бути іншими. Не потрібно реінкарнувати тютюнову монополію під виглядом "національного оператора." Насправді вирішення проблеми функціонування тютюнового ринку і метод такого вирішення лежать на поверхні. При цьому, принцип такого методу - win-win, коли виграють, усі учасники, навіть ті, хто параноїдально боїться втратити панівні позиції на ринку", - зазначив Сухомлин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Україна знаходиться в ТОП-5 постачальників контрабандних і контрафактних сигарет в ЄС.

У 2019-му році в Євросоюз з України поставили 2,4 мільярда сигарет, кожна 18-я сигарета - нелегальна.