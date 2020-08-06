Учасники бойових дій отримають земельні ділянки безоплатно, - Лещенко

Учасники бойових дій зможуть реалізувати своє законне право на безоплатне отримання земельної ділянки від держави. Держгеокадастр робитиме все для цього можливе й відкритий до діалогу.

Про це повідомив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко у Facebook.

За його словами, учасники АТО отримуватимуть ділянки, шляхом діалогу та виконання закону, а не погроз.

"Я поважаю учасників бойових дій, і ті захисники, які справді мають проблемні питання через дії Держгеокадастру чи його територіальних підрозділів, можуть розраховувати на допомогу у розв'язання своїх питань. Я хочу чітко зазначити: не сприймаю мову тиску, ультиматумів, а особливо погроз мені та членам моєї родини. Завжди повинен мати місце діалог", - повідомив Лещенко.

Фото: під час зустрічі з представниками ветеранських організацій (facebook.com)

Крім того, зазначає Лещенко, Держгеокадастр відкритий до боротьби з корупцією всередині відомства. Усю інформацію про можливі корупційні зловживання окремих співробітників перевірятимуть й реагуватимуть на кожний випадок.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Держгеокадастр створить єдину базу з регіональних управлінь та кадастрів. Йдеться про ділянки сільськогосподарського призначення розміром до 2 гектарів.