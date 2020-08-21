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Учасники АТО отримають до Дня незалежності виплати із бюджету Києва, - Кличко

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 15:48
Учасники АТО отримають до Дня незалежності виплати із бюджету Києва, - Кличко
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Розмір виплат становить від 300 до 500 гривень

До Дня незалежності місто виплатить 92 мільйони гривень низці категорій киян.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, виплати до Дня незалежності отримують понад 300 тисяч мешканців столиці. Серед категорій киян, які отримають виплати: ветерани АТО, члени сімей загиблих учасників АТО, праведники Бабиного Яру, учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю та окремі категорії соціально незахищених киян.

"Розмір виплат становить від 300 до 500 гривень. Усього за програмою "Турбота" до Дня незалежності місто виплатить понад 92 мільйони гривень", - заявив Кличко.

Міський голова Києва також зазначив, що кошти надходитимуть на пенсійні рахунки та рахунки утримувачів картки киянина.

Також виплати будуть здійснюватись через відділення "Укрпошти".

Нагадаємо, в Україні 24 серпня відзначається День незалежності, який припадає на понеділок.

Таким чином, для працівників з п'ятиденним робочим тижнем вихідними будуть три дні поспіль - з 22 по 24 серпня.

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