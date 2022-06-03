Учасник єврокубків від України звільнив головного тренера

Керівництво полтавської "Ворскли" вирішило не продовжувати співпрацю з Юрієм Максимовим, який тренував команду з листопада 2019 року та двічі вивів її у єврокубки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

53-річний фахівець не готуватиме "зелено-білих" до нового сезону. Угода Максимова та "Ворскли" втратила чинність 31 травня. Боси полтавців анонсували перегляд стратегії розвитку клубу й влаштують перебудову з новим тренером.

"Ми чудово пам'ятаємо, за яких складних турнірних обставин Юрій Вільйович очолив команду. Дуже цінуємо його людські та професійні якості. Вдячні за неоціненний, переданий команді досвід, який обов'язково стане нам у нагоді в подальшому", – заявив віце-президент "Ворскли" Лисак.

Полтавці під керівництвом Максимова фінішували на 10-й сходинці в Прем'єр-лізі та вийшли у фінал Кубка України в першому сезоні. Тим часом у другій і третій кампаніях завершили чемпіонат на 5-му місці.

Торік "Ворскла" дебютувала в новому турнірі УЄФА – Лізі конференцій. Полтавці в двох матчах 2-го кваліфікаційного раунду несподівано вилетіли від фінського КуПС. За підсумками сезону 2021/22 Максимов знову вивів "Ворсклу" в новий єврокубок.