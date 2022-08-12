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Учасник ЧС-2022 звільнив "проклятого" тренера збірної

Фото: Вахід Халілходжіч (крайній ліворуч) втретє не поїде на Мундіаль (twitter.com/EnMaroc)
Автор: Антон Федорців

Боси Королівської марокканської футбольної федерації за три місяці до чемпіонату світу-2022 вказали на двері головному тренеру національної команди Вахіду Халілходжічу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

69-річний фахівець втратив посаду керманича збірної. Він працював із командою з серпня 2019-го та вивів "Атлаських левів" на ЧС-2022.

Халілходжіч і федерація розірвали контракт за обопільною згодою. Причиною до відставки тренера стали розбіжності щодо підготовки збірної Марокко до Мундіалю. Найімовірніше, функціонери не змогли розв'язати конфлікт боснійця з двома лідерами збірної – оборонцем Мазрауї ("Баварія") та вінгером Зієшом ("Челсі").

Для Халілходжіча звільнення зі збірної-учасниці Кубка світу за кілька місяців до турніру – звична історія. Раніше боснійський фахівець вивів на ЧС-2010 збірну Кот-д'Івуару, а на ЧС-2018 – Японію, проте не поїхав на обидва форуми через звільнення.

Як тренер Халілходжіч виступив на ЧС-2014 зі збірною Алжиру. "Лисиці пустелі" тоді лише в овертаймі 1/8 фіналу поступилися майбутньому тріумфатору Кубка світу – збірній Німеччини (1:2). Халілходжіч-футболіст грав на ЧС-1982 за Югославію.

Збірна Марокко на Мундіалі в Катарі потрапила до групи F. Там її суперниками стануть команди Бельгії, Канади та Хорватії. Перший матч – 23 листопада проти балканців.

До слова, раніше ФІФА змінила дату та учасників матчу-відкриття чемпіонату світу в Катарі.

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