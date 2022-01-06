На дільниці "Ковель - Ізов - Держкордон" електрифікували 43 км колій

"Реалізація проєкту електрифікації цього напрямку матиме величезний позитивний результат для компанії та країни: від енергозбереження до зменшення витрат на закупівлю паливно-мастильних ресурсів, від підвищення пропускної спроможності дільниці до спрощення технології організації руху", - розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Ця ділянка використовується переважно для експорту залізорудної сировини з підприємств Кривого Рогу на металургійні підприємства в Польщі. Досі неелектрифікованим залишався саме відрізок "Ковель - Ізов - Держкордон". Для перевезення вантажів тут доводилося використовувати дизельні тепловози, що значно збільшувало вартість перевезення та терміни доставки, а також завдавало істотної шкоди екології.

Після електрифікації всієї ділянки УЗ зможе збільшити вагу вантажних поїздів з 4,6 тис. до 5,5 тис. тонн. Виросте також пропускна спроможність ділянки та скоротяться терміни доставки вантажів. Економія "Укрзалізниці" на експлуатаційних витратах у підсумку становитиме понад 136 млн грн на рік.

Важливим є також очікуваний позитивний ефект для навколишнього середовища. Щорічні викиди продуктів згоряння на дільниці скоротяться на 12 тис. тонн.

Наразі роботи ведуться на відрізку "Ковель-Овадно". Тут уже встановлено 467 опор.

Загалом минулого року "Укрзалізниця" електрифікувала вже 70 км колій. Це у 23 рази більше, ніж середні річні показники за останні вісім років.