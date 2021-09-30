RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

За участі тисячі військовослужбовців: у Києві проведуть масштабний військовий забіг

Автор: Инна Собора

У Києві відбудеться благодійний Український військовий забіг (Military Run UA) до 30-річчя Збройних сил України. Його проведуть 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Участь у пробігу візьмуть 1000 військовослужбовців ЗСУ та інших представників сектору безпеки та оборони.

Забіг передбачає участь у дистанціях 5 і 10 кілометрів, а також командні змагання.

Пробіг відбудеться у Печерському районі зі стартом/фінішем перед Маріїнським палацом, за адресою: вул. Грушевського, 5-А.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЗбройні сили УкраїниОбмеження руху