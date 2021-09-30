За участі тисячі військовослужбовців: у Києві проведуть масштабний військовий забіг

У Києві відбудеться благодійний Український військовий забіг (Military Run UA) до 30-річчя Збройних сил України. Його проведуть 10 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Участь у пробігу візьмуть 1000 військовослужбовців ЗСУ та інших представників сектору безпеки та оборони.
Забіг передбачає участь у дистанціях 5 і 10 кілометрів, а також командні змагання.
Пробіг відбудеться у Печерському районі зі стартом/фінішем перед Маріїнським палацом, за адресою: вул. Грушевського, 5-А.