За участі Росії і представників Лукашенка: Тихановська скликає міжнародну конференцію
Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська закликала провести міжнародну конференцію для вирішення кризи в країні. Для цього вона запрошує предтавників ЄС, США, а також Росії та представників режиму Олександра Лукашенка.
Опозиціонерка надіслала лист до міністрів закордонних справ та комітетів з питань закордонних справ із закликом підтримати Білорусь.
"Дуже важливо провести міжнародну конференцію високого рівня щодо врегулювання кризи в Білорусі за участю білоруських демократичних сил, національних урядів, парламентів та груп громадянського суспільства з ЄС, Росії, Британії, США, представників режиму Лукашенка", - заявила Тихановська.
Раніше Тихановська запропонувала Лукашенку провести переговори. Вона готова до переговорів безпосередньо з ним, а також з його представниками.
Нагадаємо, Комітет державної безпеки Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тіхановську в список причетних до тероризму.