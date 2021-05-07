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За участі Росії і представників Лукашенка: Тихановська скликає міжнародну конференцію

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 09:12
За участі Росії і представників Лукашенка: Тихановська скликає міжнародну конференцію Фото: білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська (facebook.com/strana)
Автор: РБК-Україна

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська закликала провести міжнародну конференцію для вирішення кризи в країні. Для цього вона запрошує предтавників ЄС, США, а також Росії та представників режиму Олександра Лукашенка.

Про це Тихановська написала в Twitter.

Опозиціонерка надіслала лист до міністрів закордонних справ та комітетів з питань закордонних справ із закликом підтримати Білорусь.

"Дуже важливо провести міжнародну конференцію високого рівня щодо врегулювання кризи в Білорусі за участю білоруських демократичних сил, національних урядів, парламентів та груп громадянського суспільства з ЄС, Росії, Британії, США, представників режиму Лукашенка", - заявила Тихановська.

Раніше Тихановська запропонувала Лукашенку провести переговори. Вона готова до переговорів безпосередньо з ним, а також з його представниками.

Нагадаємо, Комітет державної безпеки Білорусі вніс лідера опозиції Світлану Тіхановську в список причетних до тероризму.

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