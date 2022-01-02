Участь США в переговорах по Донбасу. Росія готова до будь-якого формату

Росія готова працювати зі Сполученими Штатами по Донбасу в будь-якому форматі. Зокрема, при розумінні безальтернативності Мінських угод.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Ми, зі свого боку, готові співпрацювати в будь-якому форматі на основі підтриманого Вашингтоном принципу безальтернативності мінських угод і неможливості врегулювати конфлікт без надання особливого статусу Донбасу", - заявив він.

При цьому Руденко додав, що Росія готова працювати з США при розумінні, що участь американської сторони матиме позитивну "додану вартість".

Він також повідомив, що Росія пропонувала США провести в рамках "нормандського формату" зустріч за участю представників окупованих Донецька і Луганська.

"На жаль, позитивної відповіді не отримали", - додав заступник голови МЗС РФ.