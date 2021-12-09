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Єрмак про залучення США до переговорів щодо Донбасу: це може бути паралельний формат

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Четвер 09 грудня 2021 22:52
Єрмак про залучення США до переговорів щодо Донбасу: це може бути паралельний формат Фото: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки вирішили стати учасником мирного процесу в Україні. Водночас наразі невідомо, як саме це відбуватиметься.

Про це пише РБК-Україна з посилання на слова керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака ефірі "Право на владу".

За словами Єрмака, участь США в регулюванні мирного процесу в Україні може означати створення паралельного формату, який проводитиметься разом з "Нормандією".

"США прийняли для себе рішення - бути активним учасником мирного процесу. Як це буде відбуватися - буде залежати від багатьох обставин. Це може бути паралельний трек разом з нормандським форматом, бо безумовно треба це поважати, бо наші партнери дуже багато зробили... США дуже зацікавлені, щоб в Україну прийшов мир", - заявив Єрмак.

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Сполучені Штати Америки Україна
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