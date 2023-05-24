Участница проекта Olympic Dreams Анна Олейник-Корнийко завоевала золотую медаль на Кубке Европы по дзюдо

Участница проекта Olympic Dreams Анна Олейник-Корнийко завоевала золотую медаль на очередном этапе Кубка Европы по дзюдо среди кадетов, который состоялся в Бельско-Бяла (Польша). Накануне Анна прошла очередной этап тренировок на Кипре в рамках проекта международных спортивных лагерей Olympic Dreams, основанного Благотворительным фондом “Майбутнє – дітям”. Анна выиграла пять схваток подряд с представительницами Германии, Чехии и Литвы в весовой категории до 70 кг. В чемпионате приняли участие 781 спортсмен из 34 стран.

"Спасибо проекту Olympic Dreams и фондам “Майбутнє – дітям” и Kepaky за возможность качественно подготовиться к турниру в безопасности. Также поздравляем Щур Софию с 7 местом в весовой категории до 48 кг и Левченко Анастасию с 7 местом в весовой категории до 52 кг. Слава Украине! Спасибо ВСУ!", – написала на своей странице в Facebook тренер Анны Александра Старкова.

В начале мая Анна Олейник-Корнийко стала одной из 150 юных украинских спортсменов, которые отправились на тренировку в Республику Кипр. Они представляют 6 видов спорта: дзюдо, тхэквондо, футбол, фехтование, художественную гимнастику и легкую атлетику.

"Это не первый высокий результат, который демонстрируют участники проекта Olympic Dreams на международном уровне. После первого сбора у нас были призер чемпионата Европы среди кадетов и призер Кубка Европы среди взрослых. После второго лагеря, который проходил в Греции, Анастасия Чижевская стала призером чемпионата Европы среди молодежи. После зимнего лагеря Анна Олейник-Корнийко стала чемпионкой и бронзовым призером кубка Европы среди кадетов. А сейчас мы имеем золотую медаль Анны в Польше", – подчеркнул тренер Карен Балаян.

Это уже второй лагерь, который проходит на территории этой дружественной страны. Зимой 2022-2023 годов состоялось предыдущее мероприятие, во время которого спортсмены из Украины присоединилась к международным соревнованиям по дзюдо Cyprus International Judo Tournament 2023, в которых 8 стран мира были представлены более 700 участниками. Тогда результатом турнира стали 30 медалей: 14 из которых золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

"Результат, которого достигла Анна в Польше – это именно то, что мы ставили целью, когда начинали проект международных лагерей Olympic Dreams в 2022 году. Спорт – это прежде всего дисциплина и системный подход. Поэтому для нас было важно, чтобы наши молодые спортсмены, даже несмотря на войну, не прекращали своих тренировок, продолжали развиваться, получать необходимый опыт, чтобы в будущем достойно представлять нашу страну на международных спортивных площадках", – отметил меценат и предприниматель Анатолий Бойко.

Напомним, что проект международных спортивных лагерей Olympic Dreams имеет целью поддержку олимпийского резерва страны и обеспечение юных спортсменов из пострадавших регионов Украины безопасным тренировочным процессом в дружественных соседних странах. Проект был основан в 2022 году Благотворительным фондом “Майбутнє – дітям” при личной поддержке мецената Анатолия Бойко. За более чем год существования проекта состоялось уже 4 лагеря в разных странах, среди которых Израиль, Греция и Кипр.