Ни один независимый почтовый оператор не сможет выполнить требование закона о почтовой связи о наличии специального кода для открытия места международного почтового обмена, которое необходимо для обработки международных отправлений. Законодатели умышленно или ошибочно создали монополию, наспех приняв несовершенный закон, регулирующий деятельность отрасли с конца 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по правовым вопросам группы компаний "Новая почта" Инну Хомич в блоге для НВ .

"Для того чтобы получить этот код Всемирного почтового союза, частному почтовому оператору нужно найти цвет папоротника, изобрести философский камень и трижды нарушить пространственно-временный интервал - то есть абсолютно невозможно. Потому что получение такого кода частным оператором просто не предусмотрено правилами ВВС. Точка", - пишет главный юрист.

В самом ВВС были удивлены, когда узнали о своей причастности к регулированию деятельности независимых почтовых операторов в Украине.

"Мы направили письмо во Всемирный почтовый союз, и даже 17.01.2023 получили отказ по своей глупой просьбе. А можете представить удивление уважаемых представителей ВВС, когда я рассказывала им, что меня - частного почтового оператора - закон обязывает получить код ВВС... Так стыдно мне не было со времен университетских экзаменов по латыни. Но здесь был испанский стыд", - добавляет Хомич.

Ответ от Всемирного почтового союза "Новая почта" передала Юрию Киселю, руководителю профильного парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре, для исправления законодательной ошибки и удаления антиконкурентных норм.

Инна Хомич также напомнила, что законодатели и чиновники упустили много лет, за которые могли разработать современное регулирование для отрасли. В частности, по ее словам, семь лет профильное министерство игнорировало необходимость перемен, перекладывая ответственность на депутатов. А в Раде законопроект со всеми его недостатками почти без движения лежал с 2020 года.

"Профильные комитеты, государственные институции и представители бизнеса неоднократно предупреждали о несовершенстве законопроекта и рисках, которые он несет. И все же к концу 2022 года депутаты наспех приняли документ "для галочки" - следовало создавать видимость выполнения обязательств Украины перед ЕС и имплементации отраслевых директив. Но закон не отвечает европейским стандартам: монополизм с преференциями отдельным операторам, коррупционные риски, чрезмерное государственное вмешательство в регулирование отрасли и административное давление на бизнес", - резюмировала она.

В целом же, в компании убеждены, что закон сделал невозможным и усложнил работу на международном рынке всем украинским операторам, за исключением государственной Укрпочты и частной службы "Мост Экспресс".