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Участник Евро-2012 подписал контракт с дебютантом Второй лиги

Фото: Евгений Селин в лагере сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Бывший защитник национальной команды Украины Евгений Селин продолжит карьеру в киевском коллективе ЮКСА из Второй лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

35-летний универсал трудоустроился в столице. Черкасский ЛНЗ он покинул на правах свободного агента.

Селин в новой команде будет выступать под 33-м номером. Срок действия и условия договора с "христианами" неизвестны. Последние полгода ветеран отыграл в Премьер-лиге за ЛНЗ (6 поединков).

ЮКСА вместе со "Звягелем" идет в лидерах Второй лиги. Обе команды набрали по 40 очков. Коллектив из Житомирской области опережает "христиан" по дополнительным показателям.

Кто такой Евгений Селин

Уроженец Новоайдара, воспитанник алчевской "Стали". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2006/07 в Кубке Украины.

В разные годы также защищал цвета "Металлиста", "Ворсклы", киевского "Динамо", греческих "Платаниаса" и "Астераса", венгерского МТК, кипрского "Анортосиса". В составе "Ворсклы" Селин стал бронзовым призером УПЛ 2012/13, а с "Динамо" завоевал Кубок Украины 2013/14.

В составе сборной Украины защитник провел 15 поединков (1 гол). На домашнем Евро-2012 сыграл все 3 матча.

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