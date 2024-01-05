Участник Евро-2012 подписал контракт с дебютантом Второй лиги

Бывший защитник национальной команды Украины Евгений Селин продолжит карьеру в киевском коллективе ЮКСА из Второй лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.
35-летний универсал трудоустроился в столице. Черкасский ЛНЗ он покинул на правах свободного агента.
Селин в новой команде будет выступать под 33-м номером. Срок действия и условия договора с "христианами" неизвестны. Последние полгода ветеран отыграл в Премьер-лиге за ЛНЗ (6 поединков).
ЮКСА вместе со "Звягелем" идет в лидерах Второй лиги. Обе команды набрали по 40 очков. Коллектив из Житомирской области опережает "христиан" по дополнительным показателям.
Уроженец Новоайдара, воспитанник алчевской "Стали". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2006/07 в Кубке Украины.
В разные годы также защищал цвета "Металлиста", "Ворсклы", киевского "Динамо", греческих "Платаниаса" и "Астераса", венгерского МТК, кипрского "Анортосиса". В составе "Ворсклы" Селин стал бронзовым призером УПЛ 2012/13, а с "Динамо" завоевал Кубок Украины 2013/14.
В составе сборной Украины защитник провел 15 поединков (1 гол). На домашнем Евро-2012 сыграл все 3 матча.
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