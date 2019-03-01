Збитки "Запоріжгазу" від помилок інформплатформи оператора ГТС склали 75 млн гривень

У "Запоріжгазі" заявили, що компанія досі не отримала від "Укртрансгазу" номінацій, складених замовниками послуг

Платформа суточного балансировка "Укртрансгаза" не обеспечивает нормальную работу ПАО "Запорожгаз". Компания до сих пор не получила от "Укртрансгаза" номинаций, составленных заказчиками услуг, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, из-за этого нельзя обеспечить технические возможности для распределения необходимого объема газа в марте 2019 года, как это предусмотрено Кодексом ГТС.

Так, в январе "Запорожгаз" получил от "Укртрансгаза" расчеты объемов негативного месячного небаланса за декабрь 2018 года, в который безосновательно были включены объемы потребления предприятий Запорожья на более чем 5 млн куб. м. Поэтому, такой расчет не соответствовал фактически отобранному "Запорожгазом" объему газа из точки выхода из ГТС. Кроме того, письмо с небалансами поступило позже указанного в Кодексе ГТС срока.

"Такие неправомерные действия "Укртрансгаза" наносят нашему предприятию значительные убытки. Только за декабрь они составляют более 75 млн гривен. Поэтому, учитывая эти нарушения, ПАО "Запорожгаз" было вынуждено обратиться к НКРЭКУ, Антимонопольному комитету и регуляторной службе, ведь это может привести к срыву бесперебойного снабжения газа потребителям в самый разгар отопительного сезона", - говорит коммерческий директор "Запорожгаза" Антон Кий.

Также при загрузке информации на платформу "Укртрансгаза" возникают значительные отклонения между фактическими данными ПАО "Запорожгаз" и отраженными информационной платформой. Такая разница также влияет на формирование небаланса оператора ГРС.

Таким образом, балансировка в газотранспортной системе осуществляется Оператором ГТС необъективно. Любые данные внесения на платформу оператором ГРС и скреплены цифровыми подписями уполномоченных лиц меняются в одностороннем порядке и в основном не соответствуют действительности.