Збитки "Запоріжгазу" від помилок інформплатформи оператора ГТС склали 75 млн гривень

Ілюстративне фото (прес-служба)

У "Запоріжгазі" заявили, що компанія досі не отримала від "Укртрансгазу" номінацій, складених замовниками послуг

Платформа добового балансування "Укртрансгазу" не забезпечує нормальну роботу ПАТ "Запоріжгаз". Компанія досі не отримала від "Укртрансгазу" номінацій, складених замовниками послуг, повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається, через це не можно забезпечити технічні можливості для розподілу необхідного об’єму газу у березні 2019 року, як це передбачено Кодексом ГТС.

Так, в січні "Запоріжгаз" отримав від "Укртрансгазу" розрахунки обсягів негативного місячного небалансу за грудень 2018 року, до якого безпідставно були включені обсяги споживання підприємств Запоріжжя на понад 5 млн куб. м. Тож, такий розрахунок не відповідав фактично відібраному "Запоріжгазом" обсягу газу з точки виходу з ГТС. Крім того, лист з небалансами надійшов пізніше зазначеного в Кодексі ГТС терміну.

"Такі неправомірні дії "Укртрансгазу" завдають нашому підприємству значних збитків. Тільки за грудень вони складають більше 75 млн гривень.Тому, враховуючи ці порушення, ПАТ "Запоріжгаз" було змушено звернутися до НКРЕКП, Антимонопольного комітета та регуляторної служби, адже це може призвести до зриву безперебійного постачання газу споживачам у самий розпал опалювального сезону", - говорить комерційний директор "Запоріжгазу" Антон Кій.

Також при завантаженні інформації на платформу "Укртрансгазу" виникають значні відхилення між фактичними даними ПАТ "Запоріжгаз" та відображеними інформаційною платформою. Така різниця також впливає на формування небалансу оператора ГРМ.

Таким чином, балансування в газотранспортній системі здійснюються Оператором ГТС необ’єктивно. Будь-які дані внесення на платформу оператором ГРМ та скріплені цифровими підписами уповноважених осіб змінюються в односторонньому порядку та здебільшого не відповідають дійсності.