Збитки ПАТ "Миколаївгаз" в 2018 році склали 243 млн гривень

9 квітня 2019 року в ПАТ "Миколаївгаз" пройшли чергові загальні збори акціонерів. Розглянувши основні показники роботи підприємства за минулий рік, акціонери затвердили річний звіт і баланс, а також напрями розвитку компанії на 2019 рік. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У 2018 році ПАТ "Миколаївгаз" здійснило розподіл природного газу в обсязі 465,3 млн кубічних метрів. 20 млн коштів з тарифної виручки підприємства, затверджені в плані розвитку газорозподільної компанії, були направлені на встановлення приладів обліку газу, капітальний ремонт і заміну газорозподільних мереж, придбання нового газорегулирующего обладнання", - йдеться в повідомленні.

Близько 10 млн гривень компанія направила в модернізацію регулюючого обладнання і ремонт газопроводів. Приблизно стільки ж - на встановлення індивідуальних лічильників.

"Протягом року була здійснена реконструкція 14 газорегулюючих пунктів, капітальний ремонт понад 17,6 км газопроводів, оновлення заземлення на 33 станції катодного захисту, а також капітальний ремонт 11 газових колодязів. Крім того було газифіковано 2265 будинків і встановлено 5277 індивідуальних лічильників газу", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в Центрах обслуговування клієнтів ПАТ "Миколаївгаз" за минулий рік опрацьовано понад 100 тис. звернень клієнтів компанії. Послугами контакт-центру скористалися понад 690 тис. жителів Миколаївської області.

"За підсумками фінансової діяльності в 2018 році збитки компанії склали 242,9 млн гривень. Встановлений ще в 2016 році тариф на розподіл природного газу не покриває потреб компанії в повному обсязі. Тому виробнича діяльність нашої компанії є збитковою вже другий рік поспіль", - зазначає директор фінансової ПАТ "Миколаївгаз" Сергій Черніков.

Також у прес-службі повідомили, що в 2017 році збитки компанії склали 94,6 млн гривень, у 2018 році – 242,9 млн гривень.

"В 2019 році підприємством планується і надалі виконувати роботи, передбачені планом розвитку газорозподільної системи, здійснювати всі регламентні роботи на газопроводах та встановлення приладів обліку газу, обслуговування клієнтів, а також реалізовувати всі заходи, необхідні для безперебійного проходження опалювального періоду 2019-2020 років", - йдеться в повідомленні