Збитки АТ "Запоріжгаз" в 2019 році зросли на 174%

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Через низький рівень заробітної плати з підприємства йдуть висококваліфіковані фахівці

Попередня сума збитків АТ "Запоріжгаз" в 2019 році складе 210 млн гривень. Це на 174% більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Поточний рік стане третім поспіль, коли для АТ "Запоріжгаз" діє економічно необґрунтований тариф, який НКРЕКП не переглядає з 2016 року. За цей час загальна сума збитків компанії досягла 350 млн гривень. Спровокована НКРЕКП фінансова криза призведе до того, що до початку опалювального сезону 2019-2020 в Запорізькій області 98 газорегуляторних пунктів і 296 шафових газорегуляторних пунктів опиняться в аварійному стані, а довжина повністю зношених газопроводів може досягти 2,5 тис. км", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, через низький рівень заробітної плати з підприємства йдуть висококваліфіковані фахівці. У вересні звільнилися 36 осіб, а загалом у цьому році - 237 фахівців. В основному це майстри, які обслуговують газові мережі.

"Збиткові тарифи на розподіл газу і брак фінансування призводять до критичного стану мереж, що створюють ризики для безпечної доставки газу людям. За 4 роки бездіяльності регулятора збитки нашої компанії склали 350 млн гривень", - говорить технічний директор АТ "Запоріжгаз" Тетяна Бузовська.

У компанії вважають, що вихід один – "усунути дискримінаційні тарифи, які вже в три рази нижче необхідного рівня".

Середній місячний платіж за газорозподіл у 2019 році в Запорізькій області склав 28 гривень, що, за словами прес-служби, нижче витрат на мобільний зв'язок та інтернет.

У цьому зв'язку АТ "Запоріжгаз" відзначає необхідність таких кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати операторам ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, що передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ протягом усього року.

"Хочуть бачити новий тариф і клієнти компанії. Згідно з результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, більшість опитаних споживачів у Запорізькій області відзначили, що для них важливо розуміти, скільки саме вони платять за спожитий енергоресурс, а скільки - за послугу доставки в будинок. У більшості споживачі зацікавлені в тому, щоб отримувати деталізовану інформацію про складові вартості послуг енергопостачання", - йдеться в повідомленні.