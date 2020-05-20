Збитки АТ "Волиньгаз" сягнули 38 млн гривень

За перші чотири місяці 2020 року збитки компанії "Волиньгаз" становлять майже 38 млн гривень. Діючі тарифи на доставку газу, які НКРЕКП затвердила для АТ "Волиньгаз" на перше півріччя цього року, покривають лише 61% собівартості послуги. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Наприкінці 2019 року НКРЕКП затвердила двоетапний перегляд тарифів на доставку газу: з 1 січня та 1 липня 2020 року. Це було зроблено з метою зменшення фінансового навантаження на споживачів газу в зимовий період. Тариф, що діє в першій половині 2020 року все ще є збитковим для "Волиньгазу". Компенсація збитків Оператору ГРМ Волинської області запланована тільки в другому півріччі цього року", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, з 1 липня вирівнювання тарифів на розподіл до економічно обґрунтованого рівня зупинить накопичення боргів в газотранспортній галузі.

"Отримані збитки не дозволяють компанії в повній мірі здійснювати всі заплановані ремонтні роботи в рамках інвестиційної програми, замінити зношене обладнання і повністю розрахуватись з Оператором ГТС за послуги балансування, - розповідає директор фінансовий АТ "Волиньгаз" Андрій Тимчишак. - Компанія наразі відтерміновує роботи з реконструкції газопроводів, заміни шафових регуляторних пунктів, закупівлі спецтранспорту для ліквідації витоків газу, а також комп’ютерного та мережевого обладнання необхідного для обслуговування споживачів. Через борги споживачів у розмірі 49,4 млн грн, "Волиньгаз" змушений скорочувати витрати".

У прес-службі зазначили, що наразі отримані кошти спрямовуються на пріоритетні напрямки: роботу аварійних служб 104, екстрені ремонти, оплату праці та засоби індивідуального захисту співробітників. Посилює проблему також несвоєчасна оплата доставки газу клієнтами компанії. За чотири місяці споживачі оплатили 78% наданих послуг.

АТ "Волиньгаз" продовжує працювати в посиленому режимі, адже першочерговим завданням компанії, за словами прес-служби, є безперебійність газопостачання.

"З початку року замінили 27 нових шафових регуляторних пунктів та виконали реконструкцію обладнання 12 ГРП. При виконанні комплексного приладового обстеження виявлено пошкодження ізоляції газопроводів загальною протяжністю 390 м, проводимо відповідні роботи щодо їх ремонту. З початку дії карантину ми ліквідували більше 1,2 тис. витоків газу на Волині. Аварійна служба 104 в середньому вдень виконує біля 30 виїздів за викликом споживачів. Тож машини АДС мають бути заправлені та укомплектовані необхідним обладнанням для пошуку та ліквідування витоків газу. Але через нестачу фінансування деякі роботи можуть призупинитись", – зазначає технічний директор АТ "Волиньгаз" Павло Козюк.

У компанії вважають, що початок дії економічно обґрунтованого тарифу АТ "Волиньгаз" з 1 липня 2020 року, при збереженні низьких ринкових цін на газ, дозволить до кінця року вивести компанію максимально близько до точки беззбитковості.