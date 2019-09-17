Збитки АТ "Вінницягаз" зросли на 14%

Сума збитків АТ "Вінницягаз" в 2019 році досягне 350 млн гривень. Це на 14% більше, ніж у 2018 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Четвертий рік поспіль для АТ "Вінницягаз" діє економічно необґрунтований тариф, який НКРЕКП не переглядає з 2016 року. За цей час загальна сума збитків компанії досягла 909 млн гривень. Спровокована НКРЕКП фінансова криза призведе до того, що до початку опалювального сезону 2019-2020 у Вінницькій області 269 газорегуляторних пунктів вичерпають свій технічний ресурс, а довжина повністю зношених газопроводів досягне 272,4 км", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, основна проблема нового опалювального періоду - знос газорозподільних мереж та зростаюча загроза їх аварійності. На 2020 рік кількість зношених ГРП/ШРП порівняно з 2015 роком зросте в 2 рази, протяжність газопроводів - в 4 рази.

"Крім того, через економічно необґрунтований тариф, зарплати у "Вінницягаз" істотно нижче ринкових, заморожені на рівні 2016 року. Це призводить до значного відтоку кадрів. АТ "Вінницягаз" забезпечено працівниками на 80% від фактичної потреби. У поточному році коефіцієнт плинності кадрів склав 12%. З початку 2019 року з компанії звільнилися 265 працівників. У 2018 року - 364 особи. Особливо гостро проблема втрати кваліфікованих кадрів стосується аварійно-диспетчерської служби, співробітники якої 24/7 стежать за безпекою мереж газопостачання, виявляють та усувають аварії на газопроводах. Діючі тарифи на розподіл газу з року в рік поглиблюють кризу в газовій галузі. Тарифний колапс - головна загроза нового опалювального сезону", - йдеться в повідомленні прес-служби.

"Збиткові тарифи на розподіл газу і відповідна недостатність фінансування призводять до критичного стану мереж, що створюють ризики для безпечного і стабільного газопостачання. За 4 роки їх дії збитки компанії склали 909 млн гривень, а вцілому по галузі - 20 млрд гривень", - говорить голова правління АТ "Вінницягаз" Олександр Кривак.

У компанії вважають, що вихід із ситуації один – "усунути дискримінаційні тарифи, які вже втричі нижче необхідного рівня".

Середній місячний платіж за газорозподіл у 2018 року по Вінницькій області склав 72 гривні, що, за словами прес-служби, нижче витрат на мобільний зв'язок та інтернет. Отримані кошти розподіляються за статтями витрат.

У зв'язку з цим "Вінницягаз" підкреслює необхідність таких кроків з боку НКРЕКП:

- довести розмір тарифу до економічно обґрунтованого рівня;

- компенсувати операторам ГРМ понесені збитки;

- затвердити нову модель тарифу на розподіл, що передбачає рівномірну оплату послуг операторів ГРМ протягом усього року

"Очікують новий тариф і споживачі природного газу. Це підтверджено результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Абсолютна більшість опитаних споживачів відзначили, що для них важливо розуміти, скільки саме вони платять за спожитий енергоресурс, а скільки - за послугу доставки в будинок. У більшості споживачі зацікавлені в тому, щоб отримувати деталізовану інформацію про складових вартості послуг енергопостачання", - йдеться в повідомленні прес-служби.