Збитки на 42 млн гривень. ДБР викрило забудовника на несплаті податків

Вказано, що забудовник мав би зареєструвати відповідну підприємницьку діяльність та сплачувати податки як фізична особа-підприємець у розмірі 18%, натомість робив це як фізична особа і платив лише 5%.

У свою чергу інспектор податкової "не помічав" порушення та не зареєстрував отримані громадянином доходи від будівництва та продажу нерухомості на суму понад 292 млн гривень.

Це призвело до несплати в держбюджет податків на суму понад 42 млн гривень.

Внаслідок чого, колишній посадовець податкової підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Досудове розслідування стосовно забудовника триває.

Фото: ДБР викрило забудовника на несплаті 42 млн гривень податків (Віталій Носач, РБК-Україна)