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Збитки на 20 млн гривень: екс-посадовій особі ВСУ повідомили про підозру

Автор: Роман Тверденко

Колишньому чиновнику Збройних сил України оголосили підозру. Він підозрюється в розтраті бюджетних грошей.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, колишній начальник головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ під час підписання договорів купівлі-продажу штучно завищував вартість одного квадратного метра вторинного житла для закупівлі на потреби Міністерства оборони України у Харкові в інтересах суб'єктів господарювання.

В результаті цих дій Міноборони зазнало збитків у розмірі 20 мільйонів гривень.

Офіс генпрокурора повідомив екс-чиновнику про підозру за ч.5 статті 191 (розтрата майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області чиновника облдержадміністрації підозрюють у службовій недбалості. Через його дії держава зазнала збитків на мільйон гривень.

Також відомо, що колишньому першому заступнику голови Держгеонадр вручили підозра. Його підозрюють у скоєнні дій, які завдали державі мільйонні збитки.

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