Збитки на 2 млн гривень: ДБР звинуватило у службовій недбалості інспектора податкової

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру інспектору Головного управління ДПС у Києві. Його звинувачують у службовій недбалості, унаслідок якої державі завдавано збитків на понад 2 млн гривень.
Про це повідомила прес-служба ДБР.
Слідство встановило, що інспектор не забезпечив належної перевірки підприємства, яке займається постачанням добрив та його взаємовідносин з ризиковими контрагентами. Це призвело до не нарахування до державного бюджету податку на додану вартість в сумі понад 2 млн гривень.
Таким чином, посадовець підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.
Фото: інспектору податкової оголосили підозру (dbr.gov.ua)
Раніше оперативники Державного бюро розслідувань затримали в Києві головного ревізора-інспектора ГУ ДПС Київської області після отримання ним хабаря.
Нагадаємо, 26 березня ДБР повідомило про завершення досудового розслідування стосовно керівниці одного з районних відділів ГУ ДПС у Київській області. Її звинувачують в отриманні неправомірної вигоди і загрожує термін 4 роки позбавлення волі.