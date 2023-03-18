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UBS изучает возможность поглощения Credit Suisse в условиях банковского кризиса, - Bloomberg

Фото: UBS может поглотить Credit Suisse (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Крупнейший швейцарский банк UBS изучает возможность приобретения всего или части банка Credit Suisse по настоянию швейцарских регулирующих органов после того, как ее меньший конкурент столкнулся с кризисом доверия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Швейцарские чиновники подталкивают UBS к рассмотрению различных способов для решения проблем Credit Suisse. По данным источников агентства, обсуждения продолжаются, и неясно, будет ли результатом какая-либо сделка.

Советы директоров двух ведущих банков Швейцарии планируют провести встречи в эти выходные, чтобы обсудить идею слияния, при этом переговоры будут организованы Швейцарским национальным банком и регулирующим органом Finma, сообщила Financial Times.

Цель состоит в том, чтобы объявить о сделке между двумя банками не позднее вечера воскресенья. Однако, по данным источника,, ситуация остается нестабильной и может измениться.

Сделка при посредничестве правительства устранит проблемы в Credit Suisse, который на этой неделе вызвал шок в мировой финансовой системе, когда запаниковавшие инвесторы продавила его акции и облигации после краха нескольких более мелких кредиторов США. Поддержка ликвидности швейцарским центральным банком ненадолго приостановила падение, но рыночная драма несет в себе риск того, что клиенты или контрагенты продолжат бегство, что может иметь последствия для отрасли в целом.

Правительство, центральный банк и Finma находятся в тесном контакте, чтобы обсудить дальнейшие способы стабилизации Credit Suisse. Выдвинутые идеи включали отделение швейцарского подразделения банка и организованное объединение с UBS. Руководители UBS и Credit Suisse выступили против такого организованного объединения.

UBS предпочел бы сосредоточиться на своей собственной стратегии, и не хочет брать на себя риски, связанные с Credit Suisse, заявили источники. По их словам, Credit Suisse стремится выиграть время, чтобы стабилизировать ситуацию после получения кредитной линии в размере 54 млрд долларов от центрального банка.

Напомним, Credit Suisse, банк со 167-летней историей, стал крупнейшим европейским банком, пострадавшим от кризиса, после того, как его крупнейший инвестор, Национальный банк Саудовской Аравии, заявил, что не может увеличить свою долю сверх 10% из-за нормативных ограничений.

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