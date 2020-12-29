Вбивство темношкірого в Огайо: поліцейського звільнили

Поліцейського Адама Коя з Колумбуса, штат Огайо, звільнили після того, як він застрелив неозброєного чорношкірого чоловіка. На думку директора міської поліції, це було "необґрунтованим застосуванням смертоносної сили".

Про це повідомляє Reuters.

Рішення про звільнення Коя було прийнято після рекомендації начальника поліції Томаса Квінлана, який прийшов до висновку, що 47-річний Моріс Андре Хілл став жертвою акту "безглуздого насильства", коли його застрелили.

"Дії Адама Коя не відповідають клятві офіцера поліції Колумбуса або стандартам, які ми і суспільство вимагаємо від наших офіцерів", - заявив Нед Петтус, міський директор громадської безпеки.

Квінлан не тільки назвав стрілянину "необґрунтованим застосуванням смертоносної сили", але і звинуватив Коя в тому, що він не зміг негайно надати медичну допомогу Хіллу після того, як він був застрелений.

РБК-Україна писало, що поліцейський Адам Кой прибув на місце пригоди після дзвінка одного з сусідів, який поскаржився на шум від роботи двигуна автомобіля. Коли Кой прибув за адресою, він виявив, що вхід в один з гаражів відкритий. Звідти до нього вийшов темношкірий чоловік. Після цього Кой відбіг на кілька метрів і вистрілив. Від отриманого поранення чоловік помер.