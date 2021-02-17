Вбивство Аміни Окуєвої: прокуратура завершила розслідування

Київська обласна прокуратура завершила розслідування справи щодо злочинної організації, причетної до вбивства добровольця Аміни Окуєвої. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Кримінальне провадження стосується організатора та 6 учасників злочинної організації, яка впродовж 2016-2019 років займалася вчиненням замовних вбивств.

Слідством встановлено, що учасники злочинної організації за грошову винагороду здійснювали замовні вбивства, зокрема позбавили життя директора ТОВ "Капарол", директора відділу реклами Київського метрополітену, приватного підприємця, а також скоїли замах на вбивство адвоката, який захищав інтереси постраждалих підприємців.

"Окрім того, вони спільно з громадянином Російської Федерації, який перебуває у розшуку, позбавили життя громадську активістку Аміну Окуєву, а також вчинили замах на вбивство її чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Замовники цих вбивств та замахів наразі перебувають у розшуку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Київський області.

Обвинуваченим інкримінується створення та участь в злочинній організації; закінчений замах на умисне вбивство, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб; придбання, носіння, зберігання та передача вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу; незаконне виготовлення вибухового пристрою та заволодіння вогнепальною зброєю і бойовими припасами (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі.