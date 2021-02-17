Вбивство Аміни Окуєвої: прокуратура завершила розслідування
Київська обласна прокуратура завершила розслідування справи щодо злочинної організації, причетної до вбивства добровольця Аміни Окуєвої. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Кримінальне провадження стосується організатора та 6 учасників злочинної організації, яка впродовж 2016-2019 років займалася вчиненням замовних вбивств.
Слідством встановлено, що учасники злочинної організації за грошову винагороду здійснювали замовні вбивства, зокрема позбавили життя директора ТОВ "Капарол", директора відділу реклами Київського метрополітену, приватного підприємця, а також скоїли замах на вбивство адвоката, який захищав інтереси постраждалих підприємців.
"Окрім того, вони спільно з громадянином Російської Федерації, який перебуває у розшуку, позбавили життя громадську активістку Аміну Окуєву, а також вчинили замах на вбивство її чоловіка", - йдеться в повідомленні.
Замовники цих вбивств та замахів наразі перебувають у розшуку.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Київський області.
Обвинуваченим інкримінується створення та участь в злочинній організації; закінчений замах на умисне вбивство, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб; придбання, носіння, зберігання та передача вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу; незаконне виготовлення вибухового пристрою та заволодіння вогнепальною зброєю і бойовими припасами (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).
У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі.
Як відомо, Окуєва була вбита 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. На неї був скоєний збройний напад, коли вона перебувала в автомобилі. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення.
Одним з підозрюваних у вбивстві Окуєвої слідство вважає уродженця Дагестану Ігоря Редькіна. За даними правоохоронців, його ДНК виявили на зброю, з якої було скоєно замах.
Як повідомляло РБК-Україна, передбачуваним організатором вбивства Окуєвої є виходець із Чечні Салах Хумаидов.
Також повідомлялося, що влітку 2020 року в Австрії від вогнепального поранення в голову загинула свідок у справі про вбивство Аміни Окуєвої.
Нещодавно Апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої Ігорю Редькіну. Його відпустили з-під варти під домашній арешт.