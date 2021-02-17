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Убийство Амины Окуевой: прокуратура завершила расследование

Новина українською → Украина, Среда 17 февраля 2021 12:19
Убийство Амины Окуевой: прокуратура завершила расследование Фото: Амина Окуева (facebook com Amina Okueva)
Автор: РБК-Украина

Киевская областная прокуратура завершила расследование дела в отношении преступной организации, причастной к убийству добровольца Амины Окуевой. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Уголовное производство касается организатора и 6 участников преступной организации, которая на протяжении 2016-2019 годов занималась совершением заказных убийств.

Следствием установлено, что участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в том числе убили директора ООО "Капарол", директора отдела рекламы Киевского метрополитена, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей.

"Кроме того, они совместно с гражданином Российской Федерации, который находится в розыске, убили гражданскую активистку Амина Окуеву, а также покушались на убийство ее мужа", - говорится в сообщении.

Заказчики этих убийств и покушений на данный момент находятся в розыске.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации; законченное покушение на умышленное убийство, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; приобретение, ношение, хранение и передача огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения; незаконное изготовление взрывного устройства и завладения огнестрельным оружием и боевыми припасами (ч 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.

Как известно, Окуева была убита 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха в Киевской области. На нее было совершено вооруженное нападение, когда она находилась в автомобиле. Ее муж Адам Осмаев получил ранение.

Одним из подозреваемых в убийстве Окуевой следствие считает уроженца Дагестана Игоря Редькина. По данным правоохранителей, его ДНК обнаружили на оружии, из которого было совершено покушение.

Как сообщало РБК-Украина, предполагаемым организатором убийства Окуевой является выходец из Чечни Салах Хумаидов.

Также сообщалось, что летом 2020 года в Австрии от огнестрельного ранения в голову погиб свидетель по делу об убийстве Амины Окуевой.

Недавно Апелляционный суд изменил меру пресечения подозреваемому в убийстве добровольца Амины Окуевой Игорю Редькину. Его отпустили из-под стражи под домашний арест.

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