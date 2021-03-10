Вбивство афроамериканця Джорджа Флойда: суд приступив до відбору присяжних

Суд в Міннесоті (США) приступив до відбору присяжних в рамках судового процесу у справі про загибель афроамериканця Джорджа Флойда. У вбивстві звинувачують поліцейського з Міннеаполіса Дерека Шовина.

Поліцейського звинувачують у вбивстві другого ступеня і ненавмисному вбивстві. Прокурори також попросили додати третю статтю – вбивство третього ступеня.

Суддя Пітер Кехілл з окружного суду округу Хеннепін почав процес всупереч запереченням державних обвинувачів. Вони стверджують, що судовий розгляд по настільки гучній справі не повинний починатися доти, поки суд вищої інстанції не вирішить, скільки кримінальних звинувачень повинні пред'явити Шовіну.

Нагадаємо, в травні 2020 року під час затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

Офіцер Дерек Шовен, який тримав ногу на шиї загиблого, був заарештований 29 травня.

Смерть афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання викликала хвилю протестів проти расизму і поліцейського свавілля в США та інших країнах світу.

У жовтні минулого року Шовина звільнили з в'язниці під заставу в розмірі 1 мільйона доларів. Він та ще троє офіцерів були звільнені з поліції на наступний день після того, як Флойд загинув при затриманні.