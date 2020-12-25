Убивство 3-річного сина Соболєва: обвинувачений частково визнав провину

Фото: засідання суду (hromadske)

Один з обвинувачених у справі замаху на життя депутата обласної ради В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його трирічний син, частково визнав свою провину. Так, обвинувачений Андрій Лаврега зізнався у підробці документів.

Про це повідомляє hromadske.

Також Лаврега визнав вину у необережному поводженні зі зброєю, вбивстві дитини з необережності, але заперечив факт умисного замаху на життя Соболєва.

"Він повідомив, що він не хотів своїм пострілом вбити Соболєва. На уточнення однієї з суддів про мету пострілу, Лаврега зазначив, що вчинив це з метою залякування", - розповів прокурор у справі Максим Червоний.

Також на засіданні Лаврега вибачився перед потерпілими.

Другий обвинувачений Євген Семенов, якому інкримінують пособництво у замаху на життя Соболєва, не визнає провини.

Нагадаємо, Інтерпол оголосив у розшук росіянина Юсупа Абуєва. Його підозрюють в організації замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва і у вбивстві його 3-річного сина.

Нагадаємо, 1 грудня минулого року на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській у Києві відбувся замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, у якому знаходився Соболєв з сім'єю, загинув його малолітній син.

Ймовірних винуватців злочину затримали на наступний день.