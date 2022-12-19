Убил сослуживца выстрелом в голову. В России вновь произошел конфликт между военными

В воинской части под Москвой российский военный во время ссоры убил сослуживца выстрелом в голову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистский Telegram-канал Baza .

Конфликт между военными произошел утром 18 декабря. Во время ссоры военный достал пистолет и выстрелил в голову сослуживцу.

По предварительным данным, убитый был инженером. Его тело нашли в помещении автомобильной службы одной из воинских частей города Клин.

Вскоре стрелка нашли - им оказался бортовой техник вертолета. По словам убийцы, он разговаривал с инженером, но затем вспыхнула ссора, и он выстрелил в военного из пистолета "Макарова".