Як вберегти життя при загрозі обвалу будинку під час обстрілу: поради від МОЗ
Фото: наслідки бомбардувань Бородянки окупантами (РБК-Україна, Віталій Носач)
Під час війни на території нашої країни, російські окупанти не цураються завдати удару по житлових будинках. В таких випадках важливо знати як правильно діяти при загрозі обвалу будівлі.
Що робити при загрозі обвалу будівлі:
- якщо ви почули вибух або ж відчули, що будівля поступово втрачає стійскість, необхідно якомога швидше покинути її;
- при можливості захопіть гроші й документи;
- в жодному разі не використовуйте ліфт;
- повідомте сусідам про загрозу обвалу;
- уникайте тисняви під час евакуації;
- перебуваючи на вулиці - відійдіть на безпечну відстань від будівлі;
- зупиніть тих, хто планує зістрибнути з вікна або ж балконів.
Що робити, якщо немає можливості покинути будівлю:
- займіть позицію в отворі дверей, куті, під балками й каркасами. Можна сховатися під столом, якщо він розташований в куті;
- тримайтесь якомога далі від вікон;
- при можливості перекрийте воду, газ, знеструмте приміщення.