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Як вберегти життя при загрозі обвалу будинку під час обстрілу: поради від МОЗ

Фото: наслідки бомбардувань Бородянки окупантами (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Сергій Пишкін

Під час війни на території нашої країни, російські окупанти не цураються завдати удару по житлових будинках. В таких випадках важливо знати як правильно діяти при загрозі обвалу будівлі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Що робити при загрозі обвалу будівлі:

  • якщо ви почули вибух або ж відчули, що будівля поступово втрачає стійскість, необхідно якомога швидше покинути її;
  • при можливості захопіть гроші й документи;
  • в жодному разі не використовуйте ліфт;
  • повідомте сусідам про загрозу обвалу;
  • уникайте тисняви під час евакуації;
  • перебуваючи на вулиці - відійдіть на безпечну відстань від будівлі;
  • зупиніть тих, хто планує зістрибнути з вікна або ж балконів.

Що робити, якщо немає можливості покинути будівлю:

  • займіть позицію в отворі дверей, куті, під балками й каркасами. Можна сховатися під столом, якщо він розташований в куті;
  • тримайтесь якомога далі від вікон;
  • при можливості перекрийте воду, газ, знеструмте приміщення.

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