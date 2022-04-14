Після отримання схвального рішення від міської влади сервіс таксі Uber відновив роботу в Києві. Крім того, компанія не братиме комісію за обслуговування, тож повна вартість поїздок надходитиме водіям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Від сьогодні Uber відновив роботу в Києві. Щоб підтримати негайне відновлення міста, Uber не стягуватиме жодної комісії за поїздки - це означає, що повна вартість проїзду, сплачена пасажирами, буде надходити безпосередньо місцевим водіям", - коментує Анабель Діаз, регіональна менеджерка Uber в Європі

Крім того, Uber пожертвує 10 000 безоплатних поїздок державним службовцям та іншим працівникам критичної інфраструктури, що надають необхідну допомогу й послуги киянам.

Також Uber продовжує працювати в інших українських містах: у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку та Рівному.