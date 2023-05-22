Uber планирует перезапустить проект Shuttle в Украине

Американская компания Uber намерена перезапустить проект Shuttle в Украине, от которого отказалась в 2021 году из-за COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя международных связей Uber Мэтью Девлина агентству " Интерфакс-Украина ".

"Единственной причиной, по которой мы приостановили "Шаттл", на самом деле была проблема с COVID-19. И думаю, что мы бы точно хотели перезапустить здесь этот продукт", - сказал он.

По его словам, Shuttle нужны на постоянных маршрутах, которые используют многие люди, и обычно эти маршруты соединяют их работу и дом.

"COVID-19 и сопровождавшие его карантинные ограничения изменили условия, множество людей перестали посещать офисы и это стало настоящим вызовом для проекта. И такая ситуация была не только в Украине - с такими вызовами мы столкнулись и на других рынках", - рассказал он.

Девлин также сообщил, что в первые дни войны Uber Shuttle перевозил украинцев через польскую границу. Бесплатно в районе пограничного перехода "Шегини-Медика" было перевезено 150 тыс. человек.