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УАФ призупинила продаж квитків на матч Україна - Боснія: що сталося

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Київ, Субота 25 вересня 2021 00:06
УАФ призупинила продаж квитків на матч Україна - Боснія: що сталося Фото: УАФ призупинила продаж квитків на матч Україна-Боснія (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українська асоціація футболу повідомила про припинення продажу квитків на матч Україна - Боснія і Герцеговина. Причиною в УАФ назвали зміну епідеміологічної ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УАФ.

"У зв'язку зі зміною епідеміологічної ситуації в країні, пов'язаної із зростанням показників захворюваності COVID-19, продаж квитків на матч національних збірних України та Боснії і Герцеговини призупинено", - йдеться в заяві.

В УАФ зазначили, що стежать за ситуацією в країні, вивчають динаміку захворюваності і найближчим часом планують відновити продаж квитків на матч.

При цьому всі продані раніше квитки залишаються дійсними. Про відновлення продажу в УАФ пообіцяли повідомити додатково.

Нагадаємо, матч Україна-Боснія і Герцеговина запланований на 12 жовтня. Гра має пройти у Львові на" Арена Львів " о 21:45.

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