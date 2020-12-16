ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

УАФ відкрила справу проти дев'яти українських футболістів

Автор: Вера Олейник

Комітет з етики та чесної гри УАФ відкрив провадження проти дев'яти українських футболістів. До організації звернулася СБУ, повідомивши, що низка гравців, зареєстрованих в базі асоціації, зіграли 25 вересня за команду вигаданої "ДНР" проти збірної так званої Абхазії.

Популярні новини

Про це повідомляється на сайті УАФ.

Організація чекає письмового пояснення від наступних гравців:

Гарненка Станіслава Андрійовича (1987 р.н.)
Федотова Євгена Олександровича (1987)
Пархоменка Артема Олександровича (2000)
Охмата Євгена Ігоровича (1987)
Томазова Савелія Сергійовича (1998)
Махна Ярослава Миколайовича (1993)
Лагоди Андрія Олеговича (2002)
Бессалова Артема Леонідовича (1983)
Фролова Владислава Володимировича (1988)

Найбільш відомим з них є 37-річний Бессалов, який раніше на професійному рівні грав за донецький "Металург", Каменська "Сталь", "Геліос", черкаський "Дніпро", "Миколаїв" і ряд інших клубів Першої ліги.

Нагадаємо, у 2017 році Контрольно-дисциплінарний комітет довічно дискваліфікував 18 футболістів, що грали в складі так званої "збірної ДНР".

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДНРрозслідуванняАбхазияФутбол