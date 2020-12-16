УАФ відкрила справу проти дев'яти українських футболістів

Комітет з етики та чесної гри УАФ відкрив провадження проти дев'яти українських футболістів. До організації звернулася СБУ, повідомивши, що низка гравців, зареєстрованих в базі асоціації, зіграли 25 вересня за команду вигаданої "ДНР" проти збірної так званої Абхазії.

Про це повідомляється на сайті УАФ.

Організація чекає письмового пояснення від наступних гравців:

Гарненка Станіслава Андрійовича (1987 р.н.)

Федотова Євгена Олександровича (1987)

Пархоменка Артема Олександровича (2000)

Охмата Євгена Ігоровича (1987)

Томазова Савелія Сергійовича (1998)

Махна Ярослава Миколайовича (1993)

Лагоди Андрія Олеговича (2002)

Бессалова Артема Леонідовича (1983)

Фролова Владислава Володимировича (1988)

Найбільш відомим з них є 37-річний Бессалов, який раніше на професійному рівні грав за донецький "Металург", Каменська "Сталь", "Геліос", черкаський "Дніпро", "Миколаїв" і ряд інших клубів Першої ліги.

Нагадаємо, у 2017 році Контрольно-дисциплінарний комітет довічно дискваліфікував 18 футболістів, що грали в складі так званої "збірної ДНР".